Ismaël bekent: hij wurgde zijn moeder, sneed haar lichaam in stukken met een zaag en dumpte menselijke resten in ijskast én frituurpan

De zoon van de 74-jarige Maria Verdoolaege uit het Luikse Jemeppe-sur-Meuse heeft bekend dat hij zijn moeder vermoord heeft. Ismaël (35) wurgde haar, sneed haar lichaam in stukken met een zaag en dumpte de menselijke resten in een koelkast in het Albertkanaal. Volgens zijn verklaring vernederde zijn moeder hem en had hij er genoeg van.

Marie V. samen met haar zoon Ismaël. In de omgeving wordt de man omschreven als een ietwat zonderling figuur.