Opgepakte Belgische verdachte van moord op moeder bekent

De ledematen zaten in een koelkast die in het Albertkanaal dreef, ongeveer 5 kilometer ten zuiden van de Nederlandse grens bij Eijsden. Iemand haalde de koelkast uit het water en belde de politie vanwege de stank. De politie vond later in een ander object in het kanaal de andere lichaamsdelen van het slachtoffer. Mede dankzij een tatoeage werd snel vastgesteld om wie het ging.

De zoon werd gearresteerd toen hij een vliegtuig naar Zuid-Korea wilde nemen. Hij is vrijdag voorgeleid en had toen al bekend. Over de motieven van de dader is niets bekend. Hij zou als gevolg van de coronamaatregelen weer bij zijn moeder zijn ingetrokken en zou vaak ruzie met haar hebben gehad. De dertiger zou ook met een bekende hebben gesproken over moord op zijn moeder.