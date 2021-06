Justitie heeft geen geld om verbod op lachgas te handhaven

„Staatssecretaris Blokhuis en ik willen lachgas aan banden leggen, maar handhaving kost geld.” Naar schatting elk jaar 24 miljoen euro, en dat heeft de minister nu niet. „Een verbod op lachgas kan niet zonder dekking, ik kan de politie niet op pad sturen door te zeggen ’zie maar’. Ze moeten ook andere taken kunnen uitvoeren.”

Vanuit de Tweede Kamer wordt aangedrongen op handhaving. „Maar ik heb de middelen niet”, zegt Grapperhaus. „En dan bedoel ik geld, voordat mensen dat verwarren met iets anders in een debat over drugs.” Het kabinet kondigde eerder een verbod aan, maar zegt daar nu een demissionaire staat onvoldoende budget voor vrij te kunnen maken.

Daardoor zitten gemeenten met hun handen in het haar. Burgemeester zien namelijk dat lachgas ongehinderd wordt gebruikt en verhandeld. „Voor iedereen is duidelijk dat we naar een verbod zouden willen”, zegt Grapperhaus. „U weet dat ik het heel graag zou doen, maar ik ga mijn politiemensen niet zonder geld op pad sturen.”

Een verbod is zo duur omdat de politie een behoorlijke kluif heeft aan handhaving, vertelt de CDA-bewindsman. „Er zijn specifieke eisen aan de opslag en het vervoer. Gezien de regelmaat waarmee ze het nu al tegenkomen, denken ze dat het structureel die kosten mee gaat brengen.”

CU-Kamerlid Bikker voelt zich ’aan het lijntje gehouden’. „Al is dat niet zo’n gelukkige term als het over drugs gaat, maar ik vind het echt jammer.” Grapperhaus zegt dat het geld er ook niet is door hoge kosten als gevolg van de coronacrisis.

Het gebruik van lachgas als drug neemt toe, vooral onder jongeren; 15 procent van de 20- tot en met 24-jarigen gebruikt het wel eens. Het aantal ernstige incidenten door lachgasgebruik neemt ook toe, zoals brandwonden (door de gasfles) en verlammingsverschijnselen, waarschijnlijk door een tekort aan vitamine B12.

In het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wordt ’oneigenlijk gebruik’ van lachgas verboden. In de autosport, in de horeca (om slagroom mee te kloppen) blijft het legaal, al mogen restaurants het maar beperkt inkopen. Handelaren in medisch lachgas hebben een ontheffing nodig.