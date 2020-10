Franse minister wil geldstromen moslimorganisaties onderzoeken

Onder de inmiddels elf verdachten die in verband met de moord zijn aangehouden is een bij de inlichtingendiensten bekende jihadist, Abdelhakim Sefrioui. De moord schokte Frankrijk. President Macron noemde het een aanslag op de republiek. In Frankrijk zijn zondag bijeenkomsten om Samuel Party te eren en te gedenken.

Het is niet precies duidelijk waarom Sefrioui is opgepakt. De speciale antiterrorismeaanklager Jean-Françcois Ricard liet zich dit weekend niet uit over een directe link tussen de dader, Abdoullakh Abouyezidvitch A, en de aangehouden jihadist Sefrioui.

Sefrioui heeft een club radicale moslims gesticht die hij genoemd heeft naar de in 2004 door het Israëlische leger om het leven gebrachte Palestijnse politicus en sjeik Yassin. Sefrioui is recent met een vader van een scholier in Conflans-Sainte-Honorine naar de school waar Paty les gaf gestapt, om het ontslag te eisen van de leraar omdat die karikaturen van de profeet Mohammed aan leerlingen had getoond.

Frankrijk telt 67 miljoen inwoners. Het is in de officiële stukken niet toegestaan de inwoners in te delen naar ras of religie. Volgens schattingen zijn er meer dan vier miljoen voornamelijk soennitische inwoners. Naar schatting 8,5 miljoen Fransen zouden een islamitische achtergrond hebben. Een minderheid beschouwt de Franse staat als islamvijandigen draagt het jihadisme uit, vooral in veel arme voorsteden.