Oekraïense president vreest door Russen onthoofd te worden Volodimir Zelenski: Van clown tot ’doelwit nummer 1’

Door onze redactie buitenland

Amsterdam - Voor de komiek die president werd valt er weinig meer te lachen. Sterker nog, de Oekraïense president Volodimir Zelenski denkt dat hij onthoofd zal worden mocht hij in handen vallen van de Russische troepen die zijn land bestormen., ,Ik ben doelwit nummer 1, mijn familie doelwit nummer 2”, stelt hij in een videoboodschap aan zijn volk. Volgens Zelenski wil Vladimir Poetin zijn land ‘politiek vernietigen door mij te vernietigen.” De president meent dat er al een Russische ‘sabotageploeg’ in zijn hoofdstad Kiev is met dat doel.