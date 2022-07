Japanse oud-premier Abe (67) overleden na aanslag

De politicus hield een toespraak tijdens een campagnebijeenkomst voorafgaande aan de Senaatsverkiezingen die zondag worden gehouden, toen er volgens de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo schoten te horen waren. De 67-jarige Abe zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek, vertelde een bron van Abe’s regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) aan het persbureau Jiji.

Op beelden is het moment vastgelegd waarop de vermeende schutter wordt overmeesterd.

Verschillende lokale media meldden dat de politicus van achteren lijkt te zijn neergeschoten. Hij zou zijn geraakt in zijn linkerborst en in zijn nek.

Veel hulpdiensten waren ter plaatse

Crisisteam

De Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn verkiezingscampagne inmiddels afgebroken en is op weg naar hoofdstad Tokio, berichten diverse lokale media. Zijn regering heeft een crisisteam geformeerd. Politieke partijen zijn gestopt met het voeren van campagne. Of de stembusgang dit weekend nog doorgaat, is niet duidelijk. Volgens Kishida is het te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. De regering zal zich daar op een later moment over buigen.

Voor het schietincident is een 41-jarige man opgepakt. Japanse media melden dat het om een oud-militair gaat en dat hij schoten heeft gelost met een zelfgemaakt vuurwapen. De man heeft volgens persbureau Kyodo tegen de politie gezegd dat hij geen wrok koesterde tegen de politieke opvattingen van Abe. Kort daarvoor berichtte nieuwszender NHK dat de man had verklaard niet blij te zijn met Abe en dat hij van plan was om hem te doden. Geweld tegen politici komt zelden voor in Japan, ook schietpartijen zijn zeldzaam in het land.

’Bedroefd en geschokt’

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, heeft laten weten „bedroefd en geschokt” te zijn door het neerschieten van Abe. „Abe is een uitstekende leider van Japan en een onwrikbare bondgenoot van de Verenigde Staten geweest. De Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk bidden voor het welzijn van Abe, zijn familie en de mensen in Japan.” Ook de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen spraken hun afschuw uit over het neerschieten van Abe. Premier Mark Rutte zegt „diep geschokt” te zijn door de „afschuwelijke aanval op mijn vriend” Shinzo Abe.

In tegenstelling tot reacties uit Japan, Europa en de VS vieren sommige gebruikers van Chinese sociale media als Weibo en WeChat het neerschieten van Abe. Chinese nationalisten zien de gebeurtenis als een soort van ’slag’ tegen Japan. Van oudsher zijn de banden tussen de twee landen slecht, met name vanwege gebeurtenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De Japanse minister-president Shinzo Abe

Abe leidde Japan in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020. Nadat hij vanwege gezondheidsproblemen aftrad, bleef hij actief binnen zijn partij. Hij was de langstzittende premier van het land.