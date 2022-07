Voormalige Japanse premier Shinzo Abe neergeschoten

De Japanse minister-president Shinzo Abe Ⓒ ANP / Associated Press

TOKIO - De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe is vrijdag neergeschoten toen hij een speech hield in de stad Nara, in het zuiden van het Japanse eiland Honsu. De politicus is bloedend naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij naar de grond ging. Volgens Japanse media zou de schutter, een man, zijn aangehouden.