LIVE | Boeren over ’protesten’ voor huis Van der Wal: ’Een stukje emotie, het was gezellig’

In de rechtbank van Zutphen hoorden ze voorwaardelijke gevangenisstraffen van twee maanden en een werkstraf van 120 uur tegen zich eisen. Achteraf vinden ze hun actie „niet slim.” Zelfs een beetje dom.

„Maar uiteindelijk ben je daar en wil je er ook wat van maken”, zei Rens H. uit Bathmen. „Het is ook een stukje emotie.” Wilco W. uit Holten: „We zijn gewoon hardwerkende boeren die met ons rug tegen de muur staan.” Melvin M.: iedereen zit tegen boeren aan te trappen, we zijn de schuld van alles in de wereld. En Schiphol mag gewoon doorgroeien.” Henk M. uit Holten nam zelfs zijn zoon en dochter van 13 en 15 jaar mee. „In de emotie deed ik mee. Als ik had geweten dat het zo zou gaan, dan hadden ze mij daar niet gezien.”

Minister Van der Wal was niet thuis toen de stoet bij haar woning in Hierden arriveerde. Haar man en twee kinderen wel, en die vonden het erg heftig en bedreigend. Het was de tweede keer in twee weken tijd dat boeren protesteerden bij de woning van de minister.

’Alleen verplaatsen’

De demonstranten sjorden stevig aan een politieauto. Niet om die om te gooien, zeiden de eerste vier verdachten die vrijdagochtend voor de rechter verschenen. Het was volgens hen alleen de bedoeling om die te verplaatsen, zodat de trekkers erdoor konden.

Er werd door iemand anders een ruit ingeschopt en een hooibaal in de auto gegooid. Een loeiende hakselaar blies versnipperde stro rond en een grote groep vooral mannen probeerde de politielinie te doorbreken om bij de woning te komen.

Helemaal niet bedreigend, vond Wilco W.„Ik heb nog gezellig met agenten staan praten. Ze vonden het hartstikke leuk.”

Minder gezellig

De agenten vonden het minder gezellig. Ze probeerden de situatie met praten te deëscaleren, maar konden niet op tegen de overmacht. De demonstranten waren met circa honderdvijftig man veruit in de meerderheid.

„Is het niet een beetje raar om 2,5 uur te rijden zonder te weten waar je naartoe gaat?”, vroeg de politierechter. „U had ook in Maastricht terecht kunnen komen?” En ook vroeg de rechter de verdachten wat ze dachten te bereiken bij het huis van de minister. Melvin M. schouderophalend: „We wilden erheen. Van der Wal staat er niet goed op bij de boeren. Ze is toch een van de aanstichters.”

Volgens advocaat Stassen hebben de verdachten „even aan een politieauto gezeten, maar kan hen niet alles wat daar is gebeurd worden verweten.” Alle vier hebben de mannen tussen de één en drie dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Dat hakte erin. Wilco W.: „In een hokje van twee bij drie. En ik kreeg Donald Ducks uit 1980.”

Vanmiddag staat ook nog een minderjarige demonstrant achter gesloten deuren terecht. De politierechter doet eind van de middag uitspraak in alle zaken.