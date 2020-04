Brandweer vertrekt uit Meinweg, paarden terug naar manege

Vlaggen hangen uit om iedereen te bedanken die de afgelopen dagen heeft klaargestaan om de gevacueerde inwoners te helpen. Ⓒ ANP

HERKENBOSCH - De brandweer is bijna klaar in Nationaal park De Meinweg, nadat de brand die dagen heeft gewoed vrijdag was geblust. De normale bedrijvigheid bij manege Venhof, die dinsdag werd ontruimd, in het bosgebied keerde zaterdag weer terug.