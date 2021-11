Ambtenaren gemeente Amsterdam verdachten in omkopingszaak

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Stefan W. moest zich maandag als eerste verantwoorden. Hij was teamleider bij het projectbureau Stadsdeel Centrum. Voormalig toezichthouder bij de dienst Beheer Openbare Ruimte, Roberto I. moet deze dinsdagochtend voorkomen.

Oud-medewerker Erwin van der S. van de afdeling Heel Beheer bij het Stadsdeel Centrum staat voor komende donderdag op de agenda. De vierde zaak tegen Raymond van L., die als wijkbeheerder werkzaam was in stadsdeel West, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De aanklachten tegen de vier variëren, de verdenking beslaat de periode van 2008 tot en met 2016.

De gemeente Amsterdam houdt zich momenteel nog afzijdig als benadeelde partij. Ze wacht eerst het oordeel van de rechtbank af. Dat volgt pas 11 januari, omdat eerst alle overige zaken behandeld moeten worden. Als blijkt dat de ex-ambtenaren, die met strafontslag reeds de laan zijn uitgestuurd, zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, dan kijkt de gemeente welke rekeningen ze alsnog wil vereffenen.