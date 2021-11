’Corrupte ambtenaar Amsterdam regelde Mercedes, nieuwe keuken en schuifpuien’

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

I. zou volgens het OM een Mercedes van 30.000 euro, een splinternieuwe keuken voor zijn huis in Almere en schuifpuien voor zijn buitenhuis in Frankrijk cadeau hebben kregen. In ruil zou hij ervoor gezorgd hebben dat de bedrijven voor de gemeente aan de slag konden. De Officier van justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden.

I. zou jarenlang als 'sjacheraar' hebben gefunctioneerd, verklaarden verschillende collega’s volgens het OM. Justitie wil hem een bedrag van 261.000 euro van ontnemen. Advocaat Richard Korver komt maandagmiddag met een reactie op de beschuldigingen aan het adres van I.

Stratenmaker

Roberto I. begon in 2003 als stratenmaker voor de gemeente Amsterdam. Hij kreeg een vaste aanstelling bij Beheer Openbare Ruimte als onder meer toezichthouder. Op 23 maart 2017 is hij ontslagen.

De zaak tegen I. maakt deel uit van een strafzaak tegen vier mannen die zich in hun hoedanigheid als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam zouden hebben laten omkopen door onder meer een wegenbouwbedrijf uit het Brabantse Uden. De verdachten zouden zich hebben laten omkopen met zaken als auto’s, airco’s, zonnepanelen, concertkaarten en contant geld.

Stefan W. moest zich maandag als eerste verantwoorden. Hij was teamleider bij het projectbureau Stadsdeel Centrum.

Oud-medewerker Erwin van der S. van de afdeling Heel Beheer bij het Stadsdeel Centrum staat voor komende donderdag op de agenda. De vierde zaak tegen Raymond van L., die als wijkbeheerder werkzaam was in stadsdeel West, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De aanklachten tegen de vier variëren, de verdenking beslaat de periode van 2008 tot en met 2016.

De gemeente Amsterdam houdt zich momenteel nog afzijdig als benadeelde partij. Ze wacht eerst het oordeel van de rechtbank af. Dat volgt pas 11 januari, omdat eerst alle overige zaken behandeld moeten worden. Als blijkt dat de ex-ambtenaren, die met strafontslag reeds de laan zijn uitgestuurd, zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, dan kijkt de gemeente welke rekeningen ze alsnog wil vereffenen.