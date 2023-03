Bonden overwegen stakingen in streekvervoer tijdelijk te stoppen

De enige manier om dat mogelijk te maken is volgens hem dat zowel de vakbonden als de werkgevers iets naar elkaar toe bewegen. "Wij zullen iets moeten opschorten", erkent hij. "Maar de werkgevers willen het liefst dat we zes weken stoppen met staken. Dat gaan we niet doen. Dat zou een kortere periode moeten zijn."

Details over een mogelijke pauze van de stakingen kan Van der Gaag nog niet geven. Het is volgens hem eerst aan door de staatssecretaris beschikbaar gestelde procesbegeleiders om te kijken welke obstakels daarvoor nog overwonnen moeten worden. De bonden stellen zelf namelijk ook een voorwaarde om weer in gesprek te aan. Ze willen dat werkgeversorganisatie VWOV eerst met een nieuw voorstel komt voor de nieuwe cao.

In het streekvervoer wordt al wekenlang herhaaldelijk gestaakt. Ook dinsdag leggen voornamelijk buschauffeurs verspreid over het land weer het werk neer. Dinsdagmiddag is er in Utrecht ook een grote manifestatie van de vakbonden, waar ze duizenden chauffeurs verwachten. Van der Gaag denkt op de manifestatie meer duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheid van nieuwe onderhandelingen en op welke termijn die kunnen plaatsvinden.