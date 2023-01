Premium Het beste van De Telegraaf

Taliban trekken Afghanistan diep in afgrond, maar eerste barstjes in fundamentalistische organisatie zichtbaar

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Ⓒ EPA

Wegkwijnende vrouwenrechten, de terugkeer naar middeleeuwse lijfstraffen en openbare executies: de belofte uit 2021 van de Taliban om als een ’verlichte’ versie van zichzelf te gaan regeren – in het Westen soms hoopvol omschreven als Taliban 2.0 – is als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar zelfs binnen de fundamentalistische organisatie lijkt niet iedereen even blij te zijn met het extreme vrouwenbeleid.