Imposante dodenherdenking op propvolle Dam: ’De stilte brengt je terug bij jezelf’

Tijdens de toespraak in de Nieuwe Kerk, voorafgaand aan de plechtigheid op de Dam, hoorde de koning de steek onder water gelaten aan. Hijzelf zei in 2020 in zijn toespraak op de Dam, dat hij zich bewust was van de kritiek op zijn overgrootmoeder. De koning zei toen dat burgers in nood zich tijdens de oorlog ’onvoldoende gesteund’ voelden. Ook ’vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder’.

In de podcast die vanwege zijn tienjarig koningschap wordt uitgezonden, kijkt hij erop terug: „Ik dacht: nu is mijn kans om het persoonlijke element van de familie, waar ik zelf al zo lang mee worstel, om daar gewoon mee naar buiten te komen.” Daar kwam Möring nu nog eens op terug.

Toch leek de dodenherdenking dit jaar even minder over de Tweede Wereldoorlog te gaan, maar vooral in het teken te staan van de oorlog in Oekraïne. In de uren voorafgaand aan de plechtigheid in de Nieuwe Kerk en op de Dam rees namelijk de vraag of de Oekraïense president Volodimir Zelenski erbij zou zijn. Voor velen onverwacht bezocht hij ons land op de dag van de herdenking; en de vele agenten, afgezette straten en dubbele rijen dranghekken deden vermoeden dat hij zomaar in Amsterdam zou kunnen verschijnen. Temeer omdat tijdens de 4 mei-herdenking niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, maar ook die van alle oorlogen in Europa daarna. Hij was echter alweer op Schiphol tijdens de dodenherdenking.

Anderen vroegen zich af of prinses Amalia zich zou vertonen, maar ook dat bleek niet het geval toen alleen haar moeder op hoge hakken over de keien schreed naast de koning.

Drukker dan anders

Terwijl het drukker leek dan anders, waren de twee minuten stilte even indrukwekkend als altijd. Dit is de dag waarop de Dam even de huiskamer van Nederland lijkt. Tussen de gevels rond de Dam, beschenen door het strijklicht van de zakkende zon, is de machtige saamhorigheid voelbaar van de zwijgende menigte. Die daarna gezamenlijk het Wilhelmus aanheft.

„Het kan mij soms niet lang genoeg duren”, zei tv-presentator Dieuwertje Blok, die dit jaar de lezing op de Dam verzorgde. „De stilte. Het brengt je terug bij jezelf.” Voor het opgeknapte monument, waarachter de provincievlaggen halfstok wapperden, vervolgde ze: „Herdenken is voor mij niet passief. Het gaat om de verbinding die je maakt met nu.” Even leek het toch om Oekraïne te gaan, maar ze hield het algemener: „Wat kunnen we leren van geschiedenis? Hoe doen we het zelf?”