In Ter Apel begint droom van nieuw leven met desillusie: ’Zelfs honden hebben het beter’

Buitenland

56-jarige Nederlander in rolstoel op Mallorca aangehouden voor mishandeling en diefstal

Een 56-jarige Nederlander, die in een rolstoel zou zitten, is in het Spaanse Palma de Mallorca opgepakt voor het mishandelen en bestelen van een 62-jarige Duitse toerist. Ondanks dat Joseff M. nog probeerde weg te komen, wist de politie hem snel aan te houden. Dit meldt de Spaanse krant Ultima Hora....