Premium Het beste van De Telegraaf

Eerst zijn tanks vernietigd, nu zijn vlaggenschip? Verlies Moskva moet Poetin razend maken

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Russische president Vladimir Putin aan boord van de Moskva in 2014 met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Ⓒ via REUTERS

Kiev - Het is het vlaggenschip van de Russische marine: de Moskva, beroemd geworden omdat het ‘de klere kon krijgen’ van een handjevol Oekraïense soldaten op Slangeneiland dat zich weigerde over te geven. Volgens de Oekraïners is het schip tot zinken gebracht in de Zwarte Zee. Als dat werkelijk zo is, dan is het het grootste succes van de Oekraïense strijdkrachten tot nu toe en één van de grootste schepen die sinds de Tweede Wereldoorlog tot zinken is gebracht. Voor Poetin zou het betekenen dat hij mogelijk zijn militaire plannen moet herzien.