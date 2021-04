Advocaat: ’Onderzoek naar moord op advocaat Derk Wiersum moet opnieuw’

Premium Columns

Hosanna en woede na veroordeling Derek Chauvin

Er komt hier geen straaltje daglicht binnen. Ik zit in Hen House eatery, zo’n typisch Amerikaans eettentje waar ze een ontbijt serveren waar je de hele dag op door kunt, en morgen ook nog als dat moet. Hen House zit dichtbij het gerechtsgebouw in Minneapolis, en is nog steeds helemaal dichtgetimmerd...