Oorlog in Oekraïne Dinsdag 10 mei LIVE | VN-missie heeft informatie over Oekraïense marteling van Russen

Russische soldaten in Charkov Ⓒ ANP / Anadolu Agency

AMSTERDAM - De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog altijd in volle gang. De staalfabriek in Marioepol is nog steeds niet ingenomen door de Russen. Volgens het regiobestuur zijn nog zo’n 100 burgers in het complex aanwezig. Volg alle ontwikkelingen hier op de voet.