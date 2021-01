Kamer: leger niet ingezet om relschoppers aan te pakken

„Maar laten we hopen dat dat niet nodig is,” zei minister Bijleveld (Defensie) aan het slot van het debat.

De PVV wil dat militairen de straat op gaan om relschoppers van straat te vegen. „De politie is overbelast en houdt het niet vol om met driedubbele inzet de straten rustig te houden”, zei partijleider Geert Wilders. „Het kabinet zegt dat we agenten uit Duitsland moeten halen. Maar dat kunnen we ook zelf oplossen met ons leger.” De oppositieleider benadrukte dat Defensie alleen klaar moet staan als er grote rellen zijn, op plekken waar dat echt nodig is.

Weinig bijval

Het idee kan op weinig bijval rekenen in de Tweede Kamer. Bij het ministerie van Defensie zijn er bovendien nog geen verzoeken om eenheden ingediend. Vooralsnog bestaat de bijstand alleen uit ME-pelotons van de Koninklijke Marechaussee.

De landmacht heeft standaard een eenheid paraat voor bijstand in eigen land. Die kan ook bestaan uit optreden bij rellen, want ook binnen de landmacht en het Korps Mariniers krijgt een deel van de mensen training in zogeheten crowd- en riotcontrol. Voor alle infanteristen geldt dat ze zijn opgeleid om patrouilles in bewoond gebied uit te voeren en de openbare orde kunnen handhaven.

Volgende week langer debat

Kamerleden van links tot rechts zijn het eens dat er snel moet opnieuw worden gesproken over de rellen. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week tijdens een langer debat. Wilders wil dat reljongeren achter de tralies belanden. „We hebben een stukje anarchie, een stukje Libanon in onze steden. Ik wil die beelden van die rellen niet meer zien.”

De VVD wil vooral dat de raddraaiers opdraaien voor de vernielingen, door daar flink voor te betalen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kondigde aan dat er een fonds komt voor steun aan bedrijven die schade hebben geleden door de rellen. De schade wordt vooruitbetaald door verzekeraars en de overheid en daarna hopelijk verhaald op de daders.

Tijdens het debat moest de Kamervoorzitter ingrijpen tijdens een clash tussen Wilders en Kuzu.