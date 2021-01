LIVE | Kamer debatteert over aanpak relschoppers

De Tweede Kamer debatteert over de aanpak van relschoppers die een spoor van vernieling achterlaten in het land. Tot op heden kan dat voorstel om het leger in te zetten op weinig bijval rekenen in de Tweede Kamer. Bij het ministerie van Defensie zijn er bovendien nog geen verzoeken om eenheden in legergroen ingediend. Vooralsnog bestaat de bijstand alleen uit ME-pelotons van de Koninklijke Marechaussee.

„De politie houdt het niet vol, dat hoor je overal”, vertelt Wilders. „Het kabinet zegt dat we agenten uit Duitsland moeten halen. Maar dat kunnen we ook zelf oplossen met ons leger.” De oppositieleider benadrukt dat Defensie alleen klaar moet staan als er grote rellen zijn, op plekken waar dat echt nodig is.

CDA-Kamerlid Van Dam wijst erop dat legerinzet alleen kan op initiatief van burgemeesters. Hij haalt een brief aan van burgemeesters van Veiligheidsregio’s, die geen legerinzet zouden willen.

De landmacht heeft standaard een eenheid paraat voor bijstand in eigen land. Die kan ook bestaan uit optreden bij rellen, want ook binnen de landmacht en het Korps Mariniers krijgt een deel van de mensen training in zogeheten crowd- en riotcontrol. Voor alle infanteristen geldt dat ze zijn opgeleid om patrouilles in bewoond gebied uit te voeren en de openbare orde kunnen handhaven.

Anarchie

Kamerleden van links tot rechts zijn het eens dat er snel moet worden gesproken over de rellen en de aanpak van relschoppers. Volgende week wordt er dan mogelijk uitgebreider over de wantoestanden gesproken. PVV-voorman Wilders wil dat reljongeren achter de tralies belanden. „We hebben een stukje anarchie, een stukje Libanon in onze steden. Ik wil die beelden van die rellen niet meer zien.”

VVD-Kamerlid Yesilgöz wil vooral dat de raddraaiers opdraaien voor de vernieligen, door daar flink voor te betalen. Ze vraagt het kabinet wat de pakkans is, hoe ze in appgroepen worden opgespoord, en hoe vaak er de afgelopen dagen snelrecht is ingezet tegen relschoppers. Volgens CDA’er Van Dam is er een extra soort OMT nodig om beter te onderzoeken wat voor effect coronamaatregelen hebben op gedrag.

GL is volgens fractieleider Klaver voor inzet van het leger, maar dan van een ander soort: „Een leger van broers en zussen, van vaders en moeder, die zeggen tegen deze vaak jonge relschoppers: jij gaat niet naar buiten vanavond. Haal het niet in je hoofd.”

Demissionair premier Rutte is aanwezig, net als ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bijleveld (Defensie). Vanaf zondagavond waren er drie avonden rellen onder de noemer ’protest tegen de avondklok’. Dinsdagavond was het ook op veel plekken onrustig, al ging het niet zo erg los als daarvoor. Het kabinet heeft al te kennen gegeven nu het leger niet in te willen zetten.

