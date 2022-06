Premium Het beste van De Telegraaf

’Er liggen nu weer twee brieven’ Camping Ouddorp zwicht niet voor ’miljoenenbod’ van investeerder: ’Niet alles is te koop’

Eigenaar Bart Salemink: „Er liggen weer twee brieven met een aanbod op mijn bureau.” Ⓒ Rias Immink

Overal in Nederland maken traditionele campings plaats voor gelikte vakantieparken. Voor de vaste gasten betekent zo’n metamorfose veelal een gedwongen afscheid van hun geliefde ’tweede thuis’ in de natuur. Geen kantinebingo meer maar yogasessies en bij de slagboom melden zich Tesla’s in plaats van Opeltjes. Gelukkig leeft in Ouddorp nog wél ouderwetse kampeergezelligheid. Mede dankzij een parkeigenaar die zichzelf „helemaal niet aardig” vindt.