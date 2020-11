’Jared Kushner benaderde Trump over erkennen nederlaag’

Kushner, tevens een belangrijk adviseur van Trump, zou hem hebben benaderd nadat het campagneteam zaterdag een verklaring eruit had gegeven dat de race nog niet gelopen is en dat de media te vroeg een winnaar hebben aangewezen. Het kamp van Joe Biden meldt verder aan CNN dat er nog geen contact is geweest tussen de zittende president en zijn opvolger.

De verkiezingsnederlaag is naar verluidt als een bom ingeslagen bij Trumps campagneteam. Anonieme medewerkers zeggen tegen ABC News dat vermoeidheid en teleurstelling momenteel overheersen bij het team dat de herverkiezing van Trump mogelijk moest maken.

’Vreselijk’

„Een vreselijk gevoel”, zegt een van hen tegen de tv-zender. Sommige medewerkers gingen de afgelopen dagen al uit van een nederlaag, voor anderen was dat pas duidelijk toen Fox News zaterdag Biden tot winnaar uitriep.

Het team van Trump heeft verschillende rechtszaken aangespannen vanwege vermeende stemfraude. Maar daar bestaat volgens ABC News onenigheid over. Sommige leden van het juridische team denken dat ze „zinloos” zijn.

Strijdvaardig

Vooral Trumps loyale bondgenoten Rudy Giuliani en Pam Bondi, procureur-generaal van Florida, zouden er nog altijd alles aan willen doen om de uitslag aan te vechten. Ook Trumps zonen Eric en Donald Trump junior tonen zich op Twitter nog strijdvaardig.

Ook de ’hotline’ die het campagneteam heeft opgesteld voor kiezers om misstanden bij de stembusgang te melden, blijkt geen doorslaand succes. Het nummer zou worden overspoeld met neptelefoontjes van mensen die de medewerkers uitlachen over het verlies van Trump en vervolgens ophangen.