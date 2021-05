Stille tocht voor Volendamse Eva Veerman

Eva Veerman werd maandag onder grote belangstelling in Volendam begraven. Haar ouders en andere familieleden zullen meelopen in de stille tocht die ze zeer waarderen. Via een woordvoerder laten ze weten: ,,Wij zijn enorm geschokt dat onze lieve dochter, zus en nichtje Eva om het leven is gebracht. Dankbaar zijn wij dat de eigenaar van haar sportschool een stille tocht organiseert. Wij willen op voorhand alle mensen bedanken die met de tocht willen meelopen.’’

Yannick Lefebvre van sportschool Atlas waar de sportieve Eva kind aan huis was: ,,We lopen van haar huis naar de sportschool. Om haar te gedenken en om een platform te geven aan alle gevoelens. Als mensen meelopen omdat ze tegen zinloos geweld zijn, is dat prima. De stille tocht is van de mensen die eraan meedoen, zij geven er zelf betekenis aan.’’

De tocht begint bij de woning van Eva Veerman aan Het Top en eindigt bij sportschool Atlas.

