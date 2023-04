Skelet van T.rex levert miljoenen op bij veiling

Ruim de helft van de 293 botten van de opgezette dinosauriër genaamd TRX-293 Trinity is origineel botmateriaal van drie verschillende exemplaren die tussen 2008 en 2013 zijn ontdekt in de Amerikaanse staten Wyoming en Montana. Het skelet is 65 tot 67 miljoen jaar oud, 11,6 meter lang en 3,9 meter hoog. Een van de opmerkelijkste kenmerken is een intacte schedel van 1,4 meter lengte.

Het was de derde keer dat zo’n skelet werd geveild en voor het eerst in Europa. In oktober 2020 bracht het skelet van een T.rex in New York bij een veiling een recordbedrag van 31,8 miljoen dollar (27 miljoen euro) op. Volgens het veilinghuis bevinden vergelijkbare T.rexskeletten zich in musea.

Bekijk ook: Resten van grootste vleesetende dinosaurus van Europa teruggevonden

Machtig roofdier

De Tyrannosaurus rex behoort tot de grootste roofdieren die op aarde hebben geleefd. Wetenschappers schatten dat er ongeveer 2,5 miljard tyrannosauriërs op aarde hebben rondgelopen. Tot nu toe zijn er echter slechts dertig tot veertig min of meer intacte skeletten gevonden, allemaal in de Verenigde Staten.