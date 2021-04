OMT ziet risico’s en verwacht 1 procent meer besmettingen door proefevenementen

De toename is nog buiten zogeheten verspreidingsexplosies (superspreading events) gerekend.

Het OMT wijst erop dat er zo’n 200.000 deelnemers worden verwacht bij deze evenementen. Hier geldt: hoe meer bezoekers, hoe groter de risico’s. Niet alleen de samenkomsten op zichzelf brengen risico’s met zich mee, maar ook de extra reisbewegingen. Het OMT vindt maximaal tien proefevenementen voldoende zouden moeten zijn om onderzoek te doen naar de veiligheid van evenementen. Het wil per evenement minder bezoekers en betere afstemming met de GGD’s.

Bovendien zou de sneltest die bezoekers vooraf moeten doen hooguit 24 uur geldig moeten zijn, in plaats van de huidige 40 uur. Het kabinet heeft al gezegd dat dit voor de proeven met toegangstesten onwerkbaar is. Ook een tweede test, na afloop van een evenement, zou negatieve effecten kunnen verkleinen. Als ook de groepsgrootte bij de evenementen wordt beperkt, kan bron- en contactonderzoek na eventuele besmettingen beter worden gedaan.

Het OMT is ook bezorgd over de beeldvorming rond de evenementen, die zouden uitstralen dat verdere versoepelingen mogelijk zijn. Dat is niet het geval, waarschuwt het OMT.

Opschaling ic-capaciteit ’niet haalbaar’

Intussen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een brandbrief gestuurd aan minister Van Ark (Medische Zorg) over de afschaling van de reguliere zorg en opschaling van de intensive cares naar 1550 bedden ten behoeve van de zorg aan coronapatiënten. „Dit bericht baart ons grote zorgen.” Verdere opschaling naar 1700 ic-bedden is amper haalbaar, schrijft ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de NZa kan het zwarte scenario waarbij de ic’s coronapatiënten moeten weigeren alleen worden voorkomen als de lockdown nog enkele weken in stand blijft.

Volgens het OMT zouden de ziekenhuizen vier weken langer overvol hebben gelegen met coronapatiënten als het kabinet alle versoepelingen van de lockdown zou hebben doorgevoerd die het voor volgende week nog overwoog.