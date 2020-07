Jongetje (4) aangetroffen in plas

Agenten kregen rond 15.30 uur een melding dat er een kind in de plas was gesignaleerd. Toen de hulpdiensten in een traumahelikopter arriveerden, was het kind door omstanders al uit het water gehaald en gereanimeerd.

Het jochie is meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar het was al te laat. „Ondanks alle levensreddende handelingen is hij in het ziekenhuis overleden”, meldt de politie. Hoe het jongetje in het water is geraakt, wordt onderzocht. Het is niet duidelijk of de ouders van de jongen in de buurt waren. Bij het water zit een speeltuintje.

