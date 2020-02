VN: 900.000 ontheemden in noordwesten Syrië

„De crisis in het noordwesten van Syrië heeft een gruwelijk niveau bereikt”, zei Mark Lowcock, VN-hoofd voor humanitaire zaken en noodhulp. Hij zei dat de ontheemden overwegend vrouwen en kinderen zijn die „getraumatiseerd zijn en gedwongen worden om buiten in de vrieskou te slapen omdat kampen vol zijn.” Moeders verbranden plastic om kinderen warm te houden. Baby’s en kleine kinderen sterven door de kou, zei hij.

In de regio Idlib, inclusief delen van de aangrenzende provincie Aleppo, wonen ongeveer drie miljoen mensen. De helft van hen zijn ontheemden die vanuit andere delen van het land zijn gevlucht. Het Syrische regeringsleger vecht in de provincie Idlib tegen de overgebleven militanten. Het is de laatste provincie die nog deels wordt gecontroleerd door jihadisten.

De Syrische leider Bashar al-Assad zal het offensief tegen het rebellenbolwerk in elk geval voortzetten. In een toespraak op de Syrische staatstelevisie zei hij maandag dat het leger heel Syrië zou bevrijden van „terreur” en „vijanden.” De recente successen van het leger betekenen nog niet het einde van de oorlog: „We hebben hun neuzen in de grond gedrukt als voorbode op de volledige overwinning”, zei hij.

Turkije en Rusland praten dinsdag verder

Turkije benadrukte maandag in gesprekken met Russische functionarissen in Moskou de noodzaak tot de-escalatie van de spanningen. Rusland steunt het Syrische regeringsleger daar in de strijd tegen militanten.

De spanningen tussen Turkije en Syrië zijn de afgelopen weken opgelaaid nadat over en weer beschietingen hadden plaatsgevonden. Al zeker dertien Turkse militairen kwamen om door aanvallen van het Syrische leger en bevriende milities.

Turkse en Russische functionarissen bespraken maatregelen die kunnen worden genomen om de beschietingen in Idlib te stoppen, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gesprekken gaan dinsdag verder.

De burgeroorlog heeft het land sinds 2011 in diepe ellende gestort. Honderdduizenden mensen kwamen sindsdien om.