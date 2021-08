Reiziger aangehouden die doordraaide omdat hij drie uur moest wachten op koffer: ’Hij werd verbaal erg agressief’

De man, zo vertelt de Koninklijke Marechaussee naar aanleiding van berichtgeving van AT5, was helemaal klaar met het lange wachten op de luchthaven. Passagiers van een vlucht die rond kwart over twaalf ’s avonds landden, kregen pas rond drieën hun bagage. Die wachttijd kon de man niet opbrengen. „Hij werd verbaal erg agressief, ook jegens de mensen van de KMar. Hij is gewaarschuwd, maar bleef overlast veroorzaken”, aldus een woordvoerder.

Met boete naar huis

De Marechaussee greep in en stuurde de man uiteindelijk met een boete naar huis voor het veroorzaken van overlast.

De casus lijkt één van de laatste hoofdstukken in het kofferdrama dat zich vorige week ontvouwde rond vluchten van Transavia. In drie dagen tijd vertrokken tien vluchten zonder koffers naar vakantiebestemmingen, omdat er bij afhandelingsbedrijf Viggo door alle extra coronachecks en een personeelstekort te weinig handjes beschikbaar waren om de koffers te laden.

Eerste aanhouding bij bagageband

De perikelen zorgden ervoor dat de Marechaussee anderhalve week terug al een ziedende Italiaanse van boord moest halen. Volgens de woordvoerder was het tumult van afgelopen nacht een eerste keer dat iemand is aangehouden bij de bagageband.

Transavia beloofde vorige week beterschap na alle ellende. Koffers werden uiteraard wel na bezorgd, maar veel vakantiegangers hadden er de smoor in dat zij in een spijkerbroek aan het zwembad zaten of dat ze extra kleren moesten kopen in Mediterraanse oorden. De luchtvaartmaatschappij kondigde aan extra mensen te laten opdraven van een andere locatie van Viggo, ook kantoorpersoneel van de afhandelaar in te zetten en bij ’andere partijen’ personeel vandaan te halen.

Met man en macht, en machines wordt gepoogd om het kofferdrama zo snel mogelijk op te lossen. Ⓒ ANP/HH

’Zoiets gebeurt af en toe’

Dat werkt, zegt een woordvoerster. Afgelopen weekend vertrokken vluchten mét bagage, zelfs tijdens de piekmomenten waarop de krapte het meest voelbaar is. Dat er dan toch weer een geval opduikt waarbij mensen in het holst van de nacht staan te wachten op hun koffers, noemt de woordvoerster dan ook erg vervelend. „Dat ging om een vlucht uit Palma de Mallorca. Die mensen hebben inderdaad te lang staan wachten. Zoiets gebeurt af en toe. Daarmee wil ik het niet goed praten, want het is niet niet de bedoeling. Maar dit gebeurt in een normaal seizoen ook wel eens.”

De woordvoerster benadrukt dat de maatschappij baalt voor de passagiers die zo lang stonden te wachten, maar dat agressie nooit wordt getolereerd. Transavia hoopt dat de kofferellende nu echt voorbij is. „Al blijft het een uitdaging om genoeg mensen in te kunnen zetten.”