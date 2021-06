Code geel: dichte mist in noorden en oosten van het land

Met minder dan 200 meter zicht kan deze mist hinderlijk zijn voor het verkeer, zo waarschuwt weerbureau Weeronline.

Komende uren zal de mist geleidelijk oplossen en waarschijnlijk is rond 9:00 uur de mist overal verdwenen en overgegaan in lage bewolking. Ook deze bewolking breekt, waardoor het vanmiddag op de plekken waar het nu grijs is ook zonnig wordt. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in het binnenland.