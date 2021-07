Nederlanders aan bloedhete Turkse inferno-kust: ’We zijn er nog’

De lucht boven de Turkse zuidkust kleurt bloedrood door bosbranden. Ⓒ eigen foto

MANAVGAT - Nederlandse toeristen zuchten onder een inferno dat al dagenlang de Turkse zuidkust teistert. Bosbranden op verschillende plaatsen worden aangewakkerd door een enorme hittegolf en harde winden. Stranden blijven zo goed als leeg en veel hotels zitten zonder of met onregelmatige stroomvoorziening, waardoor de airco’s het niet doen. In de populaire badplaats Marmaris in het getroffen gebied is voor vandaag een hitte van 41 graden voorspeld, een temperatuur die het bestrijden van de vuurzeeën extra moeilijk maakt.