Beeld van jarige André van Duin duikt op in Amsterdam

Het beeld, dat is gemaakt en geplaatst door kunstenaar Streetart Frankey, houdt een taartje met kaarsjes in de vorm van 75 vast. Ook draagt het beeld een fluitketel op zijn hoofd, naar het typetje Flip Fluitketel van de komiek. Met het typetje had Van Duin begin jaren 80 zijn eigen tv-show.

Bekijk ook: André van Duin wil blijven werken zolang hij kan

De kunstenaar noemt het beeld niet alleen een eerbetoon aan Van Duin, maar ook een eerbetoon aan de lach. „In een recent interview met André van Duin over zijn carrière, vertelde hij dat hij het meest trots is op het feit dat hij mensen kan laten lachen. Dat ik André daar goed in vind, bewijst de hoogte van het voetstuk waar ik hem op heb geplaatst”, zegt Streetart Frankey.