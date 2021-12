LIVE | EMA: coronavaccin Janssen kan worden gebruikt voor boosterprikken

Lifestyle

Dagrecept: Hertenbiefstuk met tijm en rozemarijn

Een tijdje terug was ik in pop-uprestaurant ’t Vliegend Hert in Amsterdam, waar vele soorten wild op de kaart stonden. De belangrijkste boodschap was dat je dit fijne vlees ook op meer alledaagse manieren kunt bereiden en niet alleen in december kunt eten; het jachtseizoen wisselt per dier.