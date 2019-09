Zwager Tob Cohen gearresteerd

John M. werd zaterdag opgepakt door de criminele inlichtingendienst van het Oost-Afrikaanse land. De Keniaanse zwager van Tob Cohen werd in Runda, een van de buitenwijken van hoofdstad Nairobi, in de boeien geslagen. Hij zou zich daar verborgen houden voor de politie, die hem al langer op de korrel had.

M. wordt ervan verdacht te hebben samengewerkt met zijn zus Sarah, de hoofdverdachte van de gruwelijke moord op onze landgenoot. De broer zou volgens Keniaanse media al langere tijd kampen met een zogeheten ‘bipolaire stemmingsstoornis’, een manische en depressieve toestand. Hij zou onlangs zijn ontslagen uit een ziekenhuis dat is gespecialiseerd in geestelijke aandoeningen.

Golfsafari’s

Volgens de Keniaanse politie zou hij uit zijn op een deel van het vermogen van de Hollandse zakenman, die in het verleden topman bij Philips was en de laatste jaren onder andere zijn geld verdiende met golfsafari’s.

Ook Peter K., de geheime minnaar van Sarah W., zou dollartekens in zijn ogen hebben gehad toen hij meewerkte aan het om het leven brengen van de ondernemer. Hij sloeg na verhoor al snel door en wees het onderzoeksteam de plek aan waar Cohen was gedumpt, waardoor zijn lichaam vrijdag werd ontdekt.

De broer van Cohens vrouw zit gedetineerd in het Muthaiga-politiebureau en wordt maandag ondervraagd door rechercheurs. Die dag moet ook Sarah W. weer voorkomen.