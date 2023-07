Wie zijn de Koerden? ’We moeten altijd strijden voor ons lot’

Grootste volk zonder land blijft gemoederen bezighouden in Turkije

Istanbul - Regelmatig duiken ze op in het nieuws, de Koerden. Het lidmaatschap van de NAVO van Zweden stond er door op het spel omdat Erdogan van dat land meer actie eiste tegen Koerdische ’terroristen’ daar en in ons land werden ze opeens nieuws omdat de schijnwerper werd gericht op VVD-ster Dilan Yeşilgöz wiens vader als Koerd Turkije moest ontvluchten. Maar wat weten we eigenlijk van dat volk?