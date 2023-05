Politie jaagt op nepagenten die bijna 35.000 euro roofden

Half maart werd door de nepagenten een aantal berovingen gepleegd in onder andere Veghel en Sint Hubert. De daders hebben het voorzien op buitenlandse slachtoffers, vaak autohandelaren. De inzittenden werd vervolgens gevraagd of ze drugs of contant geld bij zich hadden.

In Veghel maakten nepagenten tot vijf keer toe slachtoffers. Een dader liet zijn zogenaamde politie-identificatie zien aan de Kazachse inzittenden van een huurauto. Hij troggelde hen vervolgens bijna 35.000 euro af, waarmee hij en zijn handlanger ervandoor gingen in een witte BMW.

Bij een beroving in Sint Hubert werd een Roemeense bestuurder van een autoambulance door nepagenten aan de kant was gezet, maar hij vertrouwde de situatie niet. Hij wilde zijn geld alleen overhandigen als dat op een politiebureau zou zijn. Vervolgens kwam de zaak aan het rollen.

Lees hieronder verder

Een belangrijke overeenkomst tussen de incidenten is volgens de politie de auto waarin de daders reden: een witte BMW stationwagen, waarop destijds kentekenplaten zaten met de combinatie H-614-ZF. De kentekenplaten zijn op 13 maart gestolen in het Friese Drachten.

De BMW heeft een zonnedak en achterin geblindeerde ruiten. Ook zat er een groene milieusticker op die in Duitsland verplicht is. Mogelijk is er met de witte stationwagen veel in Duitsland gereden.