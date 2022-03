Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Deskundige RIVM: ’Stralingsdosis neemt onderweg snel af’ Wat betekent het voor ons als er in Oekraïne zes kernreactoren ontploffen?

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Volgens stralingsdeskundige Lars Roobol van het RIVM is er niets in Tsjernobyl dat nu nog tot een gevaarlijke situatie zou kunnen leiden. Ⓒ ANP/HH, eigen foto

Bilthoven - Niets dat in Oekraïne met nucleaire straling gebeurt, hoeft ons in Nederland zorgen te baren. „Zelfs niet als er een atoombom afgaat, of als de kerncentrale van Zaporizja met zes reactoren in de lucht zou vliegen.”