Personeel Hema in Wormer krijgt veel steun na steekpartij: ’Het scheelt dat je weet wie de dader is’

De heftige steekpartij in de Hema heeft een diepe indruk achtergelaten op het personeel, de inwoners van Wormer en de winkeliers in de buurt. Donderdag stak een 21-jarige inwoner een Hema-werkneemster met een mes, nadat ze eerder was verzocht de zaak te verlaten vanwege een winkelverbod.

De Hema ging zaterdag weer open. Regelmatig staat er een beveiliger. Ⓒ Wim Egas