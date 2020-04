Duitse corona-app beschikbaar vanaf mei

„Zoals het er nu voorstaat zal het nog zeker vier weken duren voordat de app beschikbaar is”, aldus Spahn. De app moet drie dingen goed doen volgens de minister: de juiste data doorgeven, gegevens beschermen en de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan. „Het moet een veilige app zijn, omdat het om gevoelige gegevens gaat.”

In Duitsland is net als in Nederland al weken discussie over hoe de app eruit moet zien. Het gebruik ervan wordt vrijwillig, Duitsers worden niet gedwongen de app te gebruiken. De toepassing moet vooral worden gebruikt om snel een contactonderzoek te kunnen uitvoeren, zodat direct kan worden nagegaan wie mogelijk contact heeft gehad met een besmet persoon.

Politici van Duitse oppositiepartijen stemmen vanwege de ongebruikelijke situatie in met de app. „In normale tijden hadden we hier nooit mee ingestemd, maar we hebben nu met een ernstige dreiging te maken.”