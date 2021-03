Grafdelver levend begraven tijdens werkzaamheden

Archieffoto ter illustratie, niet de begraafplaats in het verhaal Ⓒ Scott Rodgerson via Unsplash

Mount Sanai - Een grafdelver in de staat New York is donderdag levend begraven tijdens werkzaamheden aan een nieuw graf. Collega’s hebben nog geprobeerd de man te redden maar dat is niet gelukt, de grafdelver was op slag dood. Dat meldt nieuwszender abc7NY.