Twaalf jaar cel voor oud-commandant van Afghaanse horrorgevangenis

Binnenland

Inbreker (39) uit Leeuwarden wil opgepakt worden en laat briefjes achter: ’Ons Jaap was hier’

Hij ging dingen stelen om opgepakt te worden, bekende een 39-jarige man uit Leeuwarden op de zitting van de politierechter. Hij liet soms zelfs briefjes met zijn naam achter – ’Ons Jaap was hier’ - als hij een diefstal had gepleegd. „Ik vind het leuker in de gevangenis dan op straat te leven”, legde...