Bouw ravissant!

De woningnood is bijna net zo erg als na de oorlog. Dat is niet gek als je in vijf jaar tijd een half miljoen mensen het land laat binnenstromen, waarvan maar een deel via de baarmoeder. Vijfhonderdduizend mensen erbij terwijl je vergeet huizen te bouwen omdat je te druk bent met het neerplanten van windmolens en het tellen van koeienscheten en stukjes teflon in grondhopen. Je hoeft geen hoogleraar demografie te zijn om te voorspellen hoe dat afloopt.