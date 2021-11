Premium Het beste van De Telegraaf

Lucas Bergkamp, milieujurist Hoeveel vrijheid mag CO2-budget ons kosten?

Applaus aan het einde van de klimaattop in Glasgow. Lucas Bergkamp: ,,Wanneer gaan de machthebbers inzien dat ze al te lang naar de pijpen van de klimaatbeweging hebben gedanst?” Ⓒ Christoph Soeder/dpa

Niet het klimaat, het milieu of de burger, maar de klimaatbeweging is de grote winnaar van de klimaattop in Glasgow, resumeert Lucas Bergkamp. ’Door het gestaag dalende CO2-budget dat in Glasgow is afgedwongen, zullen individuele vrijheden steeds verder worden beknot.’