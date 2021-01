Jonge kunstenaar schroeft skelet op wereldberoemde Rietveldstoel

Premium Cultuur

Boek over spraakmakende kunstenaarsregeling

Grote namen zoals Karel Appel, Constant, Co Westerik, Lotti van der Gaag en zelfs Marlene Dumas en Marina Abramović maakten ooit gebruik van de veel bekritiseerde Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Tussen 1949 en 1987 zaten zeker 5.688 kunstenaars voor korte of langere tijd in de BKR of ’contrapr...