Rode Kruis gaat voedselboxen uitdelen

Het Rode Kruis heeft voor de hulpactie de handen ineengeslagen met boeren die met een voorraadoverschot zitten. Hun producten worden naar een centraal punt in Nederland gebracht, waar de voedselboxen worden samengesteld. Vrijwilligers van de hulporganisatie bezorgen de voedselboxen vervolgens door heel Nederland, kondigt het Rode Kruis donderdag aan. Met de inhoud van de pakketten kunnen mensen twee tot drie warme maaltijden maken voor twee personen.

De voedselboxen zijn bedoeld voor mensen die extra kwetsbaar zijn tijdens de coronacrisis. „Bijvoorbeeld omdat zij hun baan zijn kwijtgeraakt en niet in aanmerking komen voor andere hulp of de weg naar de hulp niet goed weten te vinden”, legt een woordvoerster van het Rode Kruis uit. „Denk aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en gezinnen die vanwege verlies aan inkomen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Het Rode Kruis wil met deze voedselboxen een duurzame oplossing bieden voor mensen die tijdelijk tussen wal en schip vallen.”

De actie wordt gefinancierd met de donaties en opbrengsten van de inzamelingsactie 3FM Serious Request: Never Walk Alone. Tot en met zaterdag draaien dj’s van 3FM verzoekplaten die luisteraars tegen betaling kunnen aanvragen.