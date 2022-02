38 tips over lichaam in dakkoffer Drents Oranjekanaal

De politie heeft foto’s gedeeld van de dakkoffer, van het type GTI Sport 500. Mogelijk is deze koffer al op zaterdag in het water terechtgekomen. Dinsdagochtend gingen duikers het water in om te zoeken naar mogelijke sporen.

In verband met het lopende onderzoek kan de politie verder weinig over de zaak kwijt. Zo is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend en is evenmin duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe deze persoon om het leven is gekomen. De politie hoopt dat meer mensen zich melden met tips.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952