Koffer en lichaam in Drents kanaal: duikers op zoek naar sporen

Het Oranjekanaal in de buurt van Orvelte. Ⓒ Google Maps

ORVELTE - In het Oranjekanaal bij het Drentse Orvelte is maandagmiddag een koffer en een lichaam gevonden. Na een melding van een koffer in het water, werd een overleden persoon gevonden. Het is niet duidelijk of het lichaam in de koffer of bij de koffer lag. Ook is niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat.