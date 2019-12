Stomdronken Belg rijdt achteruit op snelweg

„Ik ging door een moeilijke periode”, sprak de man voor de politierechter in Brugge, hij vluchtte naar eigen zeggen in de drank. Hij vluchtte ook na zijn aanrijding, zo schrijft Het Laatste Nieuws, maar hij kwam niet ver met zijn zatte kop. De man belandde met zijn wagen even verderop in een gracht. Dat gebeurde allemaal al in maart van dit jaar. Deze week moest hij zich verantwoorden voor de rechter.

Dat verantwoorden ging niet al te best: over zijn achteruitrijden verklaarde hij dat hij doorhad dat hij een verkeerde afrit had genomen en daarom achteruit was gereden. Voor zijn idioot forse alcoholpromillage van 4,23 had hij geen verklaring anders dan zijn ’moeilijke periode’. Voor een dergelijk promillage moet een volwassen man 20 tot 25 biertjes in vier uur tijd achterover gooien...

Voor het vluchten van de plek van de aanrijding kreeg hij een boete van 1600 euro, waarvan hij 400 euro meteen moet betalen. Het dronken veroorzaken van een ongeval kost hem nog eens 1600 euro. Daarnaast mag hij twee maanden niet rijden en daarna een jaar uitsluitend met een alcoholslot.