Half jaar cel voor fraude oud-voorzitter or Nationale Politie

Dat bevestigt de rechtbank in Zwolle. Giltay gebruikte de creditcard van de politie zonder verantwoording af te leggen over uitgaven, organiseerde buitensporige feesten en huurde bekenden in zonder oog te hebben voor belangenverstrengeling.

Giltay werd in december 2017 ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij raakte onder meer in opspraak door dure etentjes en feesten van de ondernemingsraad. Ook zou hij duizenden euro’s hebben opgenomen van de zakelijke creditcard die hij van de politie had gekregen.

Giltay maakte bezwaar tegen zijn ontslag, maar haalde bakzeil bij de rechter. Giltay nam onder meer onterecht zijn vrouw mee op een dienstreis naar Curaçao, concludeerde de rechtbank toen over zijn ontslag.

