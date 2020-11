Trump uitgeroepen tot winnaar in Alaska

In de staat die drie kiesmannen heeft te vergeven is driekwart van de stemmen geteld. Trump staat op bijna 57 procent en Biden op 39 procent. De uitslag is niet van belang voor het eindresultaat, aangezien Biden al meer dan de benodigde 270 kiesmannen achter zich heeft.

In Alaska wordt de Republikeinse senator Dan Sullivan herkozen, verwacht Edison Research. Daarmee heeft de partij van Donald Trump de helft van de zetels in de Senaat handen.

Run off

In januari vind een run off plaats in Georgia om te bepalen welke twee senatoren namens die staat naar Washington mogen. Mochten dat twee Democraten zijn, komt de stand in de Senaat op 50 tegen 50. Aanstaand vicepresident Kamala Harris heeft ook een stem in de Senaat, waarmee de Democraten dan de meerderheid in die kamer van het parlement zouden terugwinnen. In het Huis van Afgevaardigden houden ze die sowieso.