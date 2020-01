’Big data’ helpt walvissen

Het New England Aquarium en Draper gaan data van satellieten, sonar en radar aan elkaar koppelen, en op basis daarvan een algoritme opstellen dat kan helpen bij het bepalen waar walvissen zich bevinden. Op die manier weten dierenbeschermers waar ze naar de dieren moeten zoeken.

Het project heeft de eenvoudige doch treffende naam ’walvissen tellen vanuit de ruimte’. De rest van het project is allesbehalve simpel, aldus ’big data’-expert John Irvine van ingenieursbedrijf Draper. Het zal volgens Irvine nog een hele klus worden om al die verschillende data aan elkaar te koppelen en er vervolgens chocola van te maken.

De expert hoopt vooral antwoord te krijgen op vragen over het gedrag van de dieren: „Als walvissen zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen, wat is daarvoor dan de reden? Komt het door de opwarming van het zeewater? Zijn het veranderingen in de routes van het scheepvaartverkeer? Dat zijn allemaal vragen die we hopen te beantwoorden met behulp van de data.”

De inspiratie voor het project zwemt voor de Amerikaanse oostkust: de noordkapers. Deze walvissensoort wordt bedreigd in zijn bestaan. Volgens het New England Aquarium zijn er nog maar vierhonderd van deze dieren over en neemt hun populatie verder af. Het project zou deze en andere walvissen moeten helpen om te overleven.